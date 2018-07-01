تعز تنتفض جماهيريا .. وقيادة محورها العسكري تؤيد والرئيس هادي في مواجهة مطالب عاجلة

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكدت قيادة محور تعز، تأييدها للجماهير المحتشدة التي خرجت اليوم تطالب باستكمال تحرير المحافظة، مؤكدة انها على جاهزية عالية لبدء معارك تحرير ما تبقى من المحافظة، فور وصول المتطلبات اللازمة لذلك.

وقال بلاغ صادر عن قيادة المحور، إنها وقفت أمام مطالب أبناء المحافظة بعد خروجهم اليوم مطالبين باستكمال تحرير ما تبقى من مديريات المحافظة التي لاتزال تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية، وبناءا على ذلك فانها تؤكد للجماهير المحتشدة ولكل أبناء المحافظة ان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة يولى مهمة تحرير ما تبقى من محافظة تعز اهتماما كبيرا، لا حدود له.

وتابع البلاغ" ثقتنا كبيرة كما عودنا رئيس الجمهورية بانه على درجة عالية من التفاعل والاهتمام بتعز ودعمها لإستكمال تحريرها وإعادة البناء والأعمار والتنمية تقديرا لتضحيات أبنائها في كل ارجاء الوطن منذ بداية معارك مواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية.

وأضاف" اننا في قيادة محور تعز نجدد التأكيد على اننا مع مطالب الجماهير وتصب جهودنا كلها في سبيل ترجمة هذه المطالب لواقع ملموس وتواصلنا مع الرئيس القائد لا ينقطع بغية توفير الإمكانيات المطلوبة لاستكمال التحرير.

وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، اليوم السبت، في مدينة تعز، للمطالبة بسرعة استكمال تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الانقلابية، ودعم الجيش الوطني بالعتاد بما يمكنه من هزيمة مليشيات السلالة والانقلاب.