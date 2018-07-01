بلجيكا «تهين» انجلترا مرتين وتحقق «انجاز تاريخي» لأول مرة

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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احرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2 - صفر يوم السبت على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبيرغ في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف إيدين هازارد جناح تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وهو الفوز الثاني لبلجيكا على انجلترا في هذا المونديال حيث فازتها عليها في دوري المجموعات وتأهلت كأول المجموعة .

وعقب المباراة تم تكريم المنتخب البلجيكي بالميداليات البرونزية.