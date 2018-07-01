رئيس الوزراء يصل العاصمة السعودية الرياض لهذه المهمة

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وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،مساء اليوم،إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة يلتقي خلالها بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وقال رئيس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"لقد تشرفت بتكليف من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص الذي قدمها المبعوث الاممي مارتن جرافيت خلال زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه بفخامة رئيس الجمهورية".. مشيرا إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق الأمثل للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن.
واضاف الدكتور بن دغر "لقد اصبح اليمنيين اليوم اكثر تماسكا ووحدة خلف الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، وتفقد المليشيا الحوثية الانقلابية كل يوم عناصر وجودها وبقائها، رغم سعيها لاطالة امد الحرب".
وكان في وداع رئيس الوزراء لدى مغاردته مطار عدن الدولي الامين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، والامين العام المساعد لرئاسة الجمهورية ياسر الشقي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
يرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة مستشاري رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد أحمد، والدكتور محمد العامري، ووزراء الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع، والادارة المحلية عبدالرقيب فتح، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.