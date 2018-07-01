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شابة تركية ... تتربع على قائمة أغنى 60 امرأة في أمريكا

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول
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دخلت “إرين أوزمن” ،سيدة الأعمال التركية، قائمة أغنى 60 امرأة في أمريكا، والتي أعدتها مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال.

حيث بلغت ثروة سيدة الأعمال التركية 1.3 مليار دولار، حلت بها في المرتبة الـ 19 بقائمة فوربس لأثرى 60 سيدة أعمال عصامية، ممن جمعن ثروتهن بأنفسهن.

وتمتلك سيدة الأعمال التركية وزوجها “فاتح أوزمن”، شركة “سييرا نيفادا كوربوريشن/SNC ” الفاعلة في مجال الصناعات الفضائية والدفاعية.

وتأتي شركة “إس إن سي” ضمن أفضل 10 شركات مبتكرة حول العالم، وترتبط بعلاقات تعاون مع كل من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

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