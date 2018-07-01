مأرب.. وفد من حكومة شباب وأطفال اليمن يزور مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين أردوغان يكشف حله لمشكلة انخفاض سعر العملة التركية مقابل العملات بشرى سارة للموظفين من ابناء محافظة إب - الشرعية تبدأ صرف المرتبات وتحدد الطريقة عاجل : انهيارات في معقل الحوثيين وصعدة تتهاوي وتعود إلى أحضان الجمهورية – مستجدات المشهد العسكري في صعدة توجيه رئاسي عاجل يخص محافظة البيضاء وهادي يعد«بدعم مادي ومعنوي» الاشتراكيون .. في لقاء تنظيمي بمأرب تقرير سري .. يكشف عن خطة ضرب إيران وجماعات التنفيذ .. بعيون إسرائيلية زيارة تاريخية تنهي قطيعة دامت «22 عاما» بين «إرتيريا واثيوبيا» تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف السعودية قبلة وأحضان لشابة سعودية ستدفع ثمنها غرامة تقدر 13 مليون وسجن 2 – تفاصيل وفيديو
زار أعضاء من حكومة شباب وأطفال اليمن اليوم السبت 14يوليو/تموز2018م، مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, في مدينة مأرب.
وهدفت الزيارة للاطلاع على عملية التأهيل النفسي والاجتماعي, الذي يخضع له الأطفال المجندون.
وقال أعضاء الحكومة إنها كانت بتكليف من رئيس وزراء حكومة شباب وأطفال اليمن, محمد عبدالله جميع لمعرفة أوضاع الأطفال ممن تم إنقاذهم من عملية التجنيد, وتم استيعابهم في مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
وثمن الاعضاء "الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل الطفولة في اليمن".