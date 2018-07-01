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مأرب.. وفد من حكومة شباب وأطفال اليمن يزور مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات
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زار أعضاء من حكومة شباب وأطفال اليمن اليوم السبت 14يوليو/تموز2018م، مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, في مدينة مأرب.

 وهدفت الزيارة للاطلاع على عملية التأهيل النفسي والاجتماعي, الذي يخضع له الأطفال المجندون.

 وقال أعضاء الحكومة إنها كانت بتكليف من رئيس وزراء حكومة شباب وأطفال اليمن, محمد عبدالله جميع لمعرفة أوضاع الأطفال ممن تم إنقاذهم من عملية التجنيد, وتم استيعابهم في مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

وثمن الاعضاء "الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل الطفولة في اليمن".

 
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