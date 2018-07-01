مأرب.. وفد من حكومة شباب وأطفال اليمن يزور مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين أردوغان يكشف حله لمشكلة انخفاض سعر العملة التركية مقابل العملات بشرى سارة للموظفين من ابناء محافظة إب - الشرعية تبدأ صرف المرتبات وتحدد الطريقة عاجل : انهيارات في معقل الحوثيين وصعدة تتهاوي وتعود إلى أحضان الجمهورية – مستجدات المشهد العسكري في صعدة توجيه رئاسي عاجل يخص محافظة البيضاء وهادي يعد«بدعم مادي ومعنوي» الاشتراكيون .. في لقاء تنظيمي بمأرب تقرير سري .. يكشف عن خطة ضرب إيران وجماعات التنفيذ .. بعيون إسرائيلية زيارة تاريخية تنهي قطيعة دامت «22 عاما» بين «إرتيريا واثيوبيا» تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف السعودية قبلة وأحضان لشابة سعودية ستدفع ثمنها غرامة تقدر 13 مليون وسجن 2 – تفاصيل وفيديو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال أجابته عن أسئلة الصحفيين خلال عودته من بروكسل بعدما شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية مؤخرا والذي يشبه نوعا من أنواع الابتزاز “الضغط بورقة العملات الأجنبية معمول به ليس في تركيا فحسب، بل في كل مكان في العالم. وأما من أفضل الأدوات التي يمكن أن توقف هذا الضغط فهي التجارة بالأموال الوطنية”.
وأضاف أردوغان،أما بالنسبة لأفضل الأدوات التي يمكن أن توقف هذا الضغط فهي التجارة بالعملة الوطنية على المستوى الدولي. تحدثنا بشأن هذا الأمر مع روسيا، وبدأنا تطبيقه بشكل جزئي معها ومع إيران كذلك.
ونتفاوض الآن مع الصين. فهناك مفاوضات مهمة للغاية تقوم بها وزارتا التجارة والمالية والخزانة. فالضغط الممارس من خلال العملات الأجنبية سينخفض بنسبة تجارتنا بعملتنا الوطنية. لكن بطبيعة الحال من المستحيل القضاء على هذه الموجة بالكامل.
سنواصل المحافظة على حساسيتنا إزاء التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية. ولا شك أن التصميم مهم للغاية في هذا الصدد، كما أن توحيد الخطاب في المجال الاقتصادي يحمل أهمية كبرى؛ إذ يجب ألا يتحدث كل شخص بكلمات مختلفة. كما أننا لن نسمح بوجود أي سلبيات.