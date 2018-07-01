أردوغان يكشف حله لمشكلة انخفاض سعر العملة التركية مقابل العملات

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال أجابته عن أسئلة الصحفيين خلال عودته من بروكسل بعدما شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية مؤخرا والذي يشبه نوعا من أنواع الابتزاز “الضغط بورقة العملات الأجنبية معمول به ليس في تركيا فحسب، بل في كل مكان في العالم. وأما من أفضل الأدوات التي يمكن أن توقف هذا الضغط فهي التجارة بالأموال الوطنية”.

وأضاف أردوغان،أما بالنسبة لأفضل الأدوات التي يمكن أن توقف هذا الضغط فهي التجارة بالعملة الوطنية على المستوى الدولي. تحدثنا بشأن هذا الأمر مع روسيا، وبدأنا تطبيقه بشكل جزئي معها ومع إيران كذلك.

ونتفاوض الآن مع الصين. فهناك مفاوضات مهمة للغاية تقوم بها وزارتا التجارة والمالية والخزانة. فالضغط الممارس من خلال العملات الأجنبية سينخفض بنسبة تجارتنا بعملتنا الوطنية. لكن بطبيعة الحال من المستحيل القضاء على هذه الموجة بالكامل.

سنواصل المحافظة على حساسيتنا إزاء التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية. ولا شك أن التصميم مهم للغاية في هذا الصدد، كما أن توحيد الخطاب في المجال الاقتصادي يحمل أهمية كبرى؛ إذ يجب ألا يتحدث كل شخص بكلمات مختلفة. كما أننا لن نسمح بوجود أي سلبيات.