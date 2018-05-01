بشرى سارة للموظفين من ابناء محافظة إب - الشرعية تبدأ صرف المرتبات وتحدد الطريقة

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بدأت اليوم السبت 14 يوليو /تموز 2018م عملية صرف مرتبات مئات الموظفين من القطاع المدني الذين نزحوا من محافظة إب(وسط اليمن) وغالبيتهم من التربوييين.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظ محافظة إب في بيان صحفي - وصل مأرب برس نسخة منه - «ان اكثر من 607 موظفاً وموظفة من النازحين من موظفي محافظة إب بداوا باستلام مرتبات الاشهر الماضية».
واشار الى «ان 318 فرداً منهم سيستلمون رواتب شهري 3 و4، فيما 289 موظفاً وموظفة سيستلمون رواتب اربعة اشهر ابتداءً من يناير حتى ابريل الماضي 2018م، وذلك عبر مصرف الكريمي».
واضاف المكتب الاعلامي «ان ذلك تم حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، ومتابعة حثيثة من قبل محافظ محافظة إب اللواء الركن عبد الوهاب الوائلي».
من جانبه عبر محافظ محافظة إب الوائلي عن شكره «لدولة رئيس الوزراء ووزارة المالية ممثلةً بنائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الملس على جهودهم المبذولة في صرف رواتب نازحي إب من الموظفين في القطاع المدني غالبيتهم من التربويين، ما يسهم ذلك في تخفيف معاناتهم».
يشار الى ان عملية صرف المرتبات تتم عبر فروع مصرف الكريمي في المحافظات التي يتواجد فيها النازحين.