عاجل : انهيارات في معقل الحوثيين وصعدة تتهاوي وتعود إلى أحضان الجمهورية – مستجدات المشهد العسكري في صعدة

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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شنت طائرات التحالف اليوم السبت 14/ يونيو عدة غارات جوية استهدفت عدة أهدافا حوثية في عدة مناطق بمحافظة صعدة , حيث نجحت طائرات التحالف في استهداف معدات وتعزيزات عسكرية , كانت في طريقها لدعم المليشيات الحوثية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة , بعد التقدم النوعي للجيش الوطني في تلك المساحات الجغرافية .

كما نجح الجيش الوطني في السيطرة على التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم.

إلى ذلك باغت الجيش الوطني الحوثيين بتقدم على أكثر من محور وصعيد , وهو الامر الذي أستدعى المليشيات بالدفع بمليشيات جديدة , وجهتها باستعادة المناطق التي حررها الجيش الوطني خلال الساعات الماضية .

حيث شن الحوثيون هجوما على مواقع الجيش الوطني في محاولة يائسة لاسترداد بعض تلك المواقع لكنها انكسرت أمام صمود الجيش الوطني .

وكان الجيش الوطني قد حرر خلال الساعات الماضية كل من سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم .

إلى ذلك قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المعارك التي تدور حاليا في الملاحيط تستخدم فيها فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.