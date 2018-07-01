توجيه رئاسي عاجل يخص محافظة البيضاء وهادي يعد«بدعم مادي ومعنوي»

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-سبأ

عدد القراءات 585

وجه الرئيس هادي اليوم السبت14يوليو/تموز2018م باعتماد مبلغ مليار ريال لمحافظة البيضاء لمواجهة الاحتياجات والالتزامات العاجلة.

واستقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،القيادات التنفيذية والخدمية والامنية بمحافظة البيضاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وفِي اللقاء الذي ضم محافظ البيضاء ناصر الخضر السوادي ووكلا المحافظة خالد احمد عبدربه العواضي وسنان جرعون وسليمان الحميقاني واحمد العسلي ،رحب الرئيس بالجميع..واضعا أمامهم صورة موجزة لمجمل التطورات على الساحة الوطنية.

وتطرق الى جهود الدولة في تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاحتياجات الممكنة لتجاوز تداعيات معاناة الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية والتي طالت كافة شرائح المجتمع المختلفة.

وأشار رئيس الجمهورية الى المواقف المشرفة لأبناء محافظة البيضاء في نصرة الدولة والجمهورية ومواجهة الإمامة والكهنوت وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة..مشدداً على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الجبهات لاستكمال تحرير محافظة البيضاء لتنعم بالامن والاستقرار والسكنية.

وقال الرئيس "سنقدم الدعم للبيضاء بكافة أشكاله المادية والمعنوية وبإسناد من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة ،ومعاملة شهداء وجرحى البيضاء وفقاً للتوجيهات السارية للحكومة في هذا الإطار اسوة بشهداء وجرحى جبهات المحافظات التي تقع في إطار الشرعية وتواجه مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية".

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العفو والصفح عن المغرر بهم لأسباب كثيرة ومتعددة وعدم ولاءهم للمشروع الحوثي الكهنوتي والترحيب بهم واستيعابهم من منطلق العفو عند المقدرة.

من جانبه عبر محافظ البيضاء والوكلاء والقيادات التنفيذية والامنية عن سرورهم بهذا اللقاء الذي وضع العديد من النقاط على الحروف ولامس تطلعات واحتياجات المحافظة على صعيد تعزيز جبهتها الداخلية لاستكمال تحقيق الانتصارات المتوالية التي تحققت في عدد من المناطق بفضل توجيهات الرئيس بدعم وتفعيل جبهات البيضاء بإسناد من الاشقاء في دول التحالف العربي.

مثمنين دعمه وتوجيهات الرئيس لمحافظة البيضاء في مختلف المجالات والاهتمام بمقاومتها وشهدائها وجرحاها.