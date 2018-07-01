الاشتراكيون .. في لقاء تنظيمي بمأرب

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عقدت قيادات الحزب الاشتراكي اليمني في محافظات مارب، والجوف، والبيضاء، اجتماعاً للها في مدينة مأرب، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية وبرئاسة سكرتير منظمة الاشتراكي في مأرب ناجي الحنيشي.
وبحسب بيان صادر عن الحزب فان الاجتماع وقف امام جملة من القضايا الحزبية والسياسية وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمرحلة الراهنة .
وعبر البيان عن تأييد للشرعية الدستورية ولموقف رئيس الجمهورية من عملية السلام المستند الى المرجعيات الثلاث.
كما عبر البيان امتنان المجتمعين لمحافظة مأرب وابنائها وقيادتها الوطنية ممثلة باللواء سلطان علي العرادة محافظ المحافظة .