معارك بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف جوي عنيف في صعدة معقل الحوثيين

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة (شمال اليمن) .

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : «إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بطيران التحالف العربي أفشلوا السبت عملية تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محاولة منها لاستعادة مواقع في منطقة الملاحيظ، خسرتها خلال الأيام الماضية».

وأضاف المصدر «أن المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».

وذكر أن «طيران التحالف العربي شارك بفاعلية في المعارك مستهدفًا بعدة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات الانقلابية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».