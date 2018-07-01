آخر الاخبار

الاشتراكيون .. في لقاء تنظيمي بمأرب معارك بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف جوي عنيف في صعدة معقل الحوثيين تقرير سري .. يكشف عن خطة ضرب إيران وجماعات التنفيذ .. بعيون إسرائيلية زيارة تاريخية تنهي قطيعة دامت «22 عاما» بين «إرتيريا واثيوبيا» تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف السعودية قبلة وأحضان لشابة سعودية ستدفع ثمنها غرامة تقدر 13 مليون وسجن 2 – تفاصيل وفيديو مالا تعرفه عن «فوائد التوت» بالنسبة للقلب فيسبوك تتعهد بالامتثال لقوانين الخصوصية الجديدة السعودية تتوعد بمنع امتلاك ايران للسلاح النووي حضرموت تعلن وقوفها مع «المشير هادي» والاخير يصدر توجيهات وقرارات

معارك بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف جوي عنيف في صعدة معقل الحوثيين

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات
عدد القراءات 256

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة (شمال اليمن) .

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : «إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بطيران التحالف العربي أفشلوا السبت عملية تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محاولة منها لاستعادة مواقع في منطقة الملاحيظ، خسرتها خلال الأيام الماضية».

وأضاف المصدر «أن المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».

وذكر أن «طيران التحالف العربي شارك بفاعلية في المعارك مستهدفًا بعدة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات الانقلابية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

إقراء أيضاً
الاشتراكيون .. في لقاء تنظيمي بمأرب
تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف السعودية
حضرموت تعلن وقوفها مع «المشير هادي» والاخير يصدر توجيهات وقرارات
صاروخ باليستي جديد على السعودية
حشود جماهيرية ضخمة ترفع صور هادي دعت لسرعة استكمال تحرير تعز واشادت بالسعودية وا
القاء القبض على خلية متخصصة في زراعة الالغام والمتفجرات بمحافظة تعز .. هكذا سقطت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس