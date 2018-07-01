مالا تعرفه عن «فوائد التوت» بالنسبة للقلب

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد باحثون من كلية الملك في لندن أن تناول التوت قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفق "ديلي ميل" وجد الباحثون الذين أجروا دراسة بمشاركة علماء من جامعات ألمانية وإسبانية، أن عصير التوت المنعش يحافظ على الأوعية الدموية صحية ويساعد على تحسين الدورة الدموية.

وقام الباحثون بفحوصات دم وبول للمشاركين قبل شربهم العصير، وبعد ساعتين من شربه، وبعد يوم من ذلك.

وكشفت النتائج لدى المشاركين الذين استهلكوا مشروب التوت، بعد ساعتين، تمددا أفضل للشرايين بواسطة التدفق (FMD)، وهو اتساع الشريان عند زيادة تدفق الدم، ما يعد مؤشرا على صحة بطانة الأوعية الدموية.

ويعتقد الباحثون أنه إذا كان التوت قادرا على تغيير تمدد الشرايين لفترة كافية، فإنه سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%.

وأظهر تحليل آخر أن هناك زيادة ملحوظة في مستويات مركب اليوروليثين "urolithin" الأيضي للمشاركين مع تحسن تمدد الشرايين. وهذه العملية تنتج بفضل بكتيريا الأمعاء، حيث يقوم الجسم بالاستجابة لمادة كيميائية موجودة في التوت معروفة باسم "ellagitannins".