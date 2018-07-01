السعودية تتوعد بمنع امتلاك ايران للسلاح النووي #عاجل

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مارب برس - صنعاء

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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير،، إن على إيران أن تدرك أن العالم لن يسمح بامتلاكها سلاحا نوويا بأي شكل كان،.

مجددا التأكيد على دعم السعودية لقرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف الجبير في مقابلة مع قناة "الحدث" في بروكسل، أن على إيران أن تعي أن العزلة والضغوط عليها ستزداد إن لم تغير سياساتها العدوانية.