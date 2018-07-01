حضرموت تعلن وقوفها مع «المشير هادي» والاخير يصدر توجيهات وقرارات

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-سبأ

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عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم السبت 14 يوليو/تموز2018م،بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ،اجتماعاً ضم قيادة المنطقة العسكرية الاولى والسلطات التنفيذية والوجاهات الاجتماعية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء (شرق اليمن).

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكيل المساعد هشام السعيدي ،وعضو مجلس الشورى رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري ،و قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ،وعلي مسلم بن هلابي ويسر محسن العامري مرجعيات قبائل حضرموت وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية،رحب الرئيس بالجميع.

واستعرض الرئيس جملة من التطورات والاحداث على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وارساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير الذين يتواجدون في ميادين الفداء والبناء.

واشار رئيس الجمهورية الى ان الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته..مؤكداً على أهمية توحيد الصف و الجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرّف والارهاب التي تمثل الوجه الاخر لاذرع ايران في المنطقة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

ولفت الرئيس الى جملة المشاريع التي نالتها حضرموت بساحلها وواديها خلال الفترة الماضية في كل القطاعات وأهمها تحقيق الاكتفاء في قطاع الكهرباء وعبر الغاز المنتج محليا..مؤكداً على أهمية تعزيز خدمات الحياة الاساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.

ووجه رئيس الجمهورية باعتماد مبلغ مليار ريال لاستكمال تنفيذ المشاريع والاحتياجات العاجلة للوادي والصحراء.

وعبر الجميع عن سعادتهم بهذا اللقاء مع الرئيس الذي يَرَوْن فيه فرصة اضافيه لإيجاز واقع الوادي والصحراء ومايشهده ويعيشه مِن اهتمام في ظل رعاية وتوجيهات الرئيس التي أثمرت العديد من الإنجازات وفِي فترة قياسية ليس اخرها إنجاز كهرباء الوادي والصحراء..مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى تحقيق كافة الاهداف والتطلعات المنشودة من خلال تطبيق مخرجات الحوار الوطني في إنجاز الأقاليم ومنها اقليم حضرموت.

ولفتوا الى ان الوادي والصحراء يشهد الأمن والاستقرار من خلال إسهام القوات المسلحة ممثلة بالمنطقة العسكرية الاولى في حفظ الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية..مؤكدين ان المنطقة العسكرية الأولى تعد الوحيدة التي حافظت على بقاء الدولة من دنس قوى الشر والانقلاب الحوثية الايرانية واذرعها الارهابية الأخرى.

وثمن الحاضرين قرار الرئيس بإنشاء جامعة الوادي والصحراء وكذلك هيئة مستشفى الوادي وغيرها من المشاريع الواعدة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.