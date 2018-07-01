«اليمني» يحصد «البرونزية» في البطولة العربية الرابعة للسباحة بتونس

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احرز لاعب منتخبنا الوطني للسباحة مختار اليمني الميدالية البرونزية في سباق 100م فراشة وبزمن (56.23) ثانية وذلك ضمن منافسات البطولة العربيه الرابعه للعموم التي تستضيفها تونس حتى 15 من الشهر الجاري.
وتشارك في البطولة 13 دولة عربية هي اليمن وتونس والجزائر والمغرب وعمان والسعودية والامارات والسودان وفلسطين والاردن وليبيا وجيبوتي ولبنان .
وكانت الميدالية الذهبية من نصيب اللاعب الجزائري اسامه سجدون بزمن (53.50) ثانية وحل ثالثا لاعب المنتخب الاردني خادر بافله بزمن (53.94) ثانية .
وفي سباق 200 م سباحه حره حل لاعبنا ثانيا في التصفيات التمهيدية المؤهلة الى نهائي السباق.
الى ذلك اكد رئيس الاتحاد العام للسباحة خالد الخليفي ان الهدف من المشاركه هو المنافسة على المراكز الأولى في البطولة وتاكيد حضور اليمن في المحافل العربية والعالمية
وقال ان اللاعب يحظي بالاهتمام والرعاية من قبل اللجنة الاولمبية اليمنية في اعداده للأولمبياد القادم والمشاركة في دورة الالعاب الاسيويه جاكرتا في أغسطس القادم.
واشار ان المشاركة في البطولة العربية هي بمثابة محطة اعداد للأولمبياد القادم آملا بان يواصل اللاعب تألقه في احراز الميداليات.