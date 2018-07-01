تعرف على أبرز التوقعات ومواصفات وسعر جالاكسي نوت 9

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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بعد إطلاق شركة سامسونج هاتفيها الذكيين جالاكسي S9 وجالاكسي S9 بلس في وقت سابق من شهر فبراير الماضي 2018، تتجه الأنظار الآن إلى هاتفها الذكي المنتظر جالاكسي نوت 9 الذي تعمل الشركة الكورية الآن على تطويره، ويتوقع المستخدمون أن يحصل جالاكسي نوت 9 على تصميم جديد ومميزات جديدة من ضمنها وجود مستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.

فما هي أبرز التوقعات عن مميزات ومواصفات جالاكسي نوت 9 ؟

تصميم جالاكسي نوت 9

على عكس ما ينتظره المستخدمين، فإن جالاكسي نوت 9 من المتوقع أن يحمل نفس تصميم جالاكسي نوت 8، أو التصميم الذي تنتهجه سامسونج منذ إطلاق جالاكسي اس 8 والذي تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية مع أقل حواف ممكنة أسفل وأعلى الشاشة، وهو التصميم المميز جدا وسهل الاستخدام، لكن مع حواف أقل.

￼من المتوقع أن يحمل جالاكسي نوت 9 نفس تصميم جالاكسي نوت 8

ومثل جالاكسي اس 9 وجالاكسي اس 9 بلس، من المتوقع أن تحسن سامسونج مكان مستشعر بصمات الأصابع بحيث يصبح أسفل الكاميرا الخلفية بدلا من جوارها، هذا بالإضافة لتحسين مزايا القلم الرقمي S Pen، إلى جانب تزويد الهاتف بسماعتين ستيريو بدلا من سماعة واحدة في “نوت 8″، وربما توفير ميزة مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وهي الميزة التي قدمتها شركة Vivo وبعدها شركة هواوي في هاتفها Mate RS، وسيتوفر Galaxy Note9 أيضا بألوان جديدة أبرزها اللون الأرجواني Lilac Purple.

وسيدعم جالاكسي نوت 9 ميزة تأمين الهاتف عبر التعرف على الوجه، بالإضافة إلى ميزة تأمين الهاتف عبر ماسح قرنية العين، مع إمكانية الجمع بين الميزتين لتأمين الهاتف وفقا لظروف الإضاءة.

الكاميرا في جالاكسي نوت 9

كانت شركة سامسونج قد قدمت كاميرتين خلفيتين للمرة الأولى في هاتفها الذكي جالاكسي نوت 8، وحسنت الكاميرتين في جالاكسي S9 بلس، وهو المتوقع في جالاكسي نوت 9 أن يحمل كاميرتين خلفيتين مزودان بالمزايا والتقنيات الجديدة التي كشفت عنها في جالاكسي S9 لكن مع المزيد من التحسينات، حيث يحمل جالاكسي اس 9 كاميرا بفتحة عدسة متغيرة تحاكي العين إحداهما بفتحة واسعة f/1.5 والأخرى بفتحة ضيقة f/2.4، وتتغير فتحة عدسة وفقا لظروف التصوير والإضاءة، هذا مع دعم ميزة التصوير البطيء جدا بمعدل 960 إطار في الثانية.

كما أنه من المتوقع أن يحمل جالاكسي نوت 9 كاميرا أمامية أفضل تدعم ميزة AR Emoji، وهي الميزة التي تتيح للمستخدم التعبير عن انفعالاته من خلال الإيموجي، والتي من المتوقع أن تزودها سامسونج بالمزيد من التحسينات مقارنة مع جالاكسي اس 9، وتشير بعض التوقعات لحصول Galaxy Note9 على كاميرتين أمامتين مثل جالاكسي A8.

الشاشة في جالاكسي نوت 9

يحمل جالاكسي نوت 8 شاشة قياسها 3.6 بوصة بدقة +QHD، وهي شاشة Infinty منحنية الجانبين تشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف بنسبة طول إلى عرض 18.5:9، وهو ما يجعلها من أفضل شاشات الهواتف الذكية على الإطلاق، لذلك من المتوقع أن يحتفظ جالاكسي نوت 9 بنفس الشاشة مع تحسينات على التباين وطريقة عرض الألوان.

المواصفات الداخلية

تشير التوقعات إلى أن جالاكسي نوت 9 سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 845 ثماني النواة أو Exynos 9810 من سامسونج، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وسيتوفر الهاتف بمساحة تخزين داخلية 64 أو 128 أو 256 جيجابايت مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

بطارية جالاكسي نوت 9

وفقا لأحد أشهر المسربين الصينيين فإن سامسونج ستتخلى عن حذرها أخيرا بعد مشكلة جالاكسي نوت 7، حيث تخطط لتزويد هاتفها الذكي المقبل Galaxy Note9 ببطارية كبيرة سعتها 4000 أو 3850 ميللي أمبير/ساعة مقارنة مع بطارية قدرتها 3300 ميللي أمبير/ساعة في الإصدار الحالي جالاكسي نوت 8.

جالاكسي نوت 9 سيشهد إطلاق Bixby 2.0

حسب تصريح مركز أبحاث تقنيات الذكاء الصناعي AI في شركة سامسونج لصحيفة كوريا هيرالد، فإن الإصدار الثاني من المساعد الصوتي في أجهزة سامسونج جالاكسي Bixby سيتوفر خلال النصف الثاني من عام 2018، وهو ما يعني أنه سيتوفر مع إطلاق الشركة هاتفها الذكي الرائد الجديد Galaxy Note9، وكانت شركة سامسونج قد استحوذت في وقت سابق من هذا العام عن شركة Kngine المصرية الناشئة، وذلك للاستفادة منه في تطوير المساعد الشخصي Bixby المدمج في هواتفها الذكية.

نظام التشغيل

من المتوقع أن يعمل جالاكسي نوت 9 بنظام التشغيلأندرويد 8.0 اوريو، على أن يحصل على أندرويد 9.0 خلال شهر يناير من العام المقبل 2019.

سعر وموعد إطلاق جالاكسي نوت 9

أطلقت سامسونج جالاكسي نوت 8 في شهر أغسطس من العام الماضي 2017، وهو الموعد الذي تكشف فيه غالبا عن الهاتف سنويا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن سامسونج ربما تعلن عن “نوت 9” في وقت مبكر من هذا العام، أما عن سعر جالاكسي نوت 9 فمن المتوقع أن يتوفر بنفس سعر نوت 8 أي حوالي 900 دولار أمريكي.

ووفقا للدعوة التي أرسلتها الشركة الكورية الجنوبية مؤخرا والفيديو التشويقي الذي نشرته عبر مدونتها، فإنه من المتوقع أن تعلن عن جالاكسي نوت 9 في 9 أغسطس المقبل، ويشير تسريب جديد لتوفر الهاتف في الأسواق بعدة ألوان متنوعة في 24 أغسطس المقبل 2018.