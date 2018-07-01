مباراة لا يرغب أحد في خوضها !

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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بعد سقوطهما على أعتاب المباراة النهائية لمونديال روسيا، يتعين على المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي الاستعداد للمباراة "التي لا يرغب أحد في خوضها"، بحسب تعبير المدير الفني لإنجلترا، غاريث ساوثغيت.

وبعد خسارتها الأربعاء أمام كرواتيا بنتيجة 2-1، يتعين على إنجلترا في الوقت الراهن البحث عن الدوافع اللازمة للتنافس على المركز الثالث أمام بلجيكا اليوم السبت.

وقال ساوثغيت في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو "إنها المباراة التي لا يرغب أحد في خوضها، لدينا يومان للاستعداد ونرغب في اللعب بفخر كبير".

وتابع قائلا "في كل مرة نرتدي فيها هذا القميص نشعر برغبة في اللعب بشكل جيد وتحقيق الفوز، سيكون تحديا صعبا في الحقيقة".

من جانبه، أكد المدافع الإنجليزي هاري ماغوير أنه سيجد صعوبة في التعافي من صدمة الإخفاق في الوصول لنهائي المونديال، حيث قال إن "الناس لديها آراء مختلفة عن مباراة المركزين الثالث والرابع، أحتفظ برأيي في هذا الصدد".

وأضاف قائلا "عندما تخسر في نصف النهائي يكون التحضير للمباراة المقبلة هو أصعب شيء، وخاصة في يومين. ستكون مباراة صعبة، لا أشك في هذا".

وكان مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز قد صرح بعد الهزيمة من فرنسا الثلاثاء إن الفريق في حالة حزن كبيرة ويشعر بخيبة أمل، مضيفا "من الصعب السيطرة على هذه المشاعر، نشعر بخيبة أمل لأننا خسرنا في الدور قبل النهائي، ومن الصعب للغاية أن نعتبر فرصة خوض مباراة أخرى أمرا إيجابيا".

وتابع "علينا أن ندرك أنها مباراة مهمة، لكني أتقبل أنها في غاية الصعوبة بعد مباراة اليوم المشوبة بالعواطف، عندما تطمح في الوصول للنهائي، يكون من الصعب فرديا وجماعيا الاستعداد للمباراة المقبلة".