الفيفا يمنع «المشجعات الجميلات» من الظهور في التلفاز

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال فريدريكو أدييتشي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن الاتحاد طلب من وسائل الإعلام الناقلة لكأس العالم المقامة حالياً في روسيا عدم التركيز على المشجعات الجميلات في المدرجات، وتوجيه ذلك إلى اللعب داخل الميدان الأخضر.

وشهدت بطولة كأس العالم الحالية تركيزاً واضحاً من مخرجي المباريات على الفتيات الجميلات في مدرجات ملاعب البطولة، وبعضهن بلغ نجومية لم تكن تحلم بها قبل المونديال.

وقال أدييتشي في حديث مع الصحافيين حول التنوع العرقي في كرة القدم: شاهدنا بعض الحالات في البطولة وكان واضحاً أن التركيز على الفتيات الجميلات فقط، وأرى أن ذلك نوع من التمييز الجنسي، عندما يتم تسليط الكاميرات على أناس معينين، ومن الناحية الرياضية فإن ذلك يفقد المشاهد متعة مشاهدة المباراة، لأن الكاميرات متجهة نحو الجماهير، ولا تهتم بما يحدث في الملعب.

وألمح فريدريكو إلى أن فيفا سيتخذ قرارات صارمة تجاه الناقلين الذين يخالفون التعليمات، وقال: ربما يصل الأمر إلى المنع الرسمي، متأكد من أننا سنفعل ذلك في المستقبل وهذا تطور طبيعي.

وأردف: هذه ليست حملة استباقية، لا على الإطلاق نحن نريد الحد من الممارسات الخاطئة، صحيح أننا ننظر لكل حادثة على حدة، لكن بعض الحوادث كانت واضحة للغاية ولا تقبل التفسير.

وزاد: أبلغنا المراسلين الميدانيين بعدم التركيز على الفتيات الجميلات دون غيرهن، وأوصلنا ذلك إلى ناقلي البطولة.