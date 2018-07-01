حشود جماهيرية ضخمة ترفع صور هادي دعت لسرعة استكمال تحرير تعز واشادت بالسعودية والامارات -بيان+صور

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت مدينة تعز اليوم السبت 14يوليو/تموز2018مسيرة جماهيرة حاشدة رفعت صور الرئيس هادي وطالبت بسرعة استكمال تحرير المحافظة.

وطالب بيان صادر عن ثوار وثائرات تعز المنظمين للمسيرة الجماهيرية-وصل مأرب برس -نسخة منه - طالب بدعم الجيش الوطني بالعتاد بما يمكنه من هزيمة مليشيات السلالة والانقلاب.

كما اثنى المشاركون على دور التحالف العربي بقيادة السعودية وشكروا ما وصفوه بالدعم السخي من دولة الامارات المساند للشرعية.

فيما يلي نص البيان/

بيان صادر عن مسيرة ثوار وثائرات تعز

ثلاث سنوات بل تزيد وتعز تضرب عليها مليشيات الحوثي الانقلابية وبقايا الإمامة السلالية حصارا يطوقها من ثلاث جهات بأسلحة القتل والفتك والدمار , وأمام هذا الوضع الذي طال وصمت المجتمع الدولي تجاه هذا الحصار لتعز والذي يعتبر في القانون الدولي حرب إبادة .

إلا أننا في تعز نتساءل عن الغياب المريب من المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض له من جرائم ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية , ومادامت سياسة المجتمع الدولي غائبة بكل أسف عن قضايا تعز فإن الطريق إلى رفع الحصار وإيقاف جرائم القتل اليومي التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة هو العمل الجاد والاصطفاف الثوري لكل الأحرار في مواجهة مليشيات الحوثي السلالية واستكمال التحرير.

نثق في محافظة تعز باهتمام الأخ المناضل المشير الركن / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقضايا تعز وحرصه على استكمال تحريرها واستقرارها فإننا نأمل مع ذلك مضاعفة الدعم للجيش الوطني وبما يمكنه من هزيمة مليشيات السلالة والانقلاب . كما نؤكد دعمنا وتأييدنا لمواقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي.

ولا ينسى أبناء تعز في هذا المعترك الذي تخوضه اليمن أن يثمنوا تثمينا عاليا الدور الأخوي الرائد والرائع للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الشرعية لاسترجاع الدولة ومؤسساتها حيث يسجل اليمنيون شكرهم العميق لدول التحالف العربي لما يقدمونه من دعم سخي وكريم لليمن وشعبه.

أيتها الجماهير الفتية : سنمضي جميعا صفا واحدا نلتف به حول القيادة السياسية و السلطة المحلية والجيش الوطني والمؤازرة الجادة لدعم أجهزة الأمن.

والشكر الأجل والتقدير الأعظم للشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في الدفاع عن اليمن والمحافظة وأبنائها. كما لا ننسى أن نزجي الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين لازموا محافظتهم وثبتوا للدفاع عنها وكان لهم الشرف الأول في مواقع الشرف والتضحية من اجل استعادة روح الجمهورية واسقاط الفكر السلالي والاستبداد بأشكاله وبناء دولة اتحادية وحكم ديمقراطي يقوم على اساس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والسلطة والإعلاء من شان العمل والانتاج القائم على أساس اتاحة الفرص على قاعدة المواطنة المتساوية وعلى مبدأ الكفاءة والشراكة حكم يستند على إرادة الشعب ويرعى مصالحه ويكافح الفساد والفاسدين.

ومن هنا فإن الواجب يلزمنا عدم التفريط بحق الشهداء والجرحى أو بحق أبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني الأبطال الذين لبوا نداء الواجب في أحلك المواقف والظروف حين تخلف البعض عن ذلك الواجب.

أيتها الجماهير الأبية : إن صمودنا يتجدد واصطفافنا ينبغي أن يتعزز أحزابا ومكونات ومستقلين حتى يتحقق النصر , وتتحقق اهداف الثورة والمقاومة وترتفع راية اليمن الاتحادي في عموم اليمن .

صادر عن ثوار وثائرات تعز السبت 14 يوليو 2018م