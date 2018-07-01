شاهد شابة سعودية تقتحم المسرح وتحتضن الفنان ماجد المهندس – فيديو

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة عن إيقاف فتاة اعتلت مسرح حفلات سوق عكاظ وانطلقت تحتضن الفنان ماجد المهندس وتقبله.
وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف ، مساء الجمعة الموافق 1439/10/29 هـ ، باعتلاء مسرح إحدى فقراته ، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش ، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة .
وكانت الفتاة قد صعدت الى المسرح والقيام بتصرفات غير لائقة ضد الفنان ماجد المهندس اثناء اداء وصلته الغنائية في حفلة سوق عكاظ التي اقيمت مساء امس الجمعة برفقة الفنان كاظم الساهر.
وقد لاقى تصرف الفتاة استهجانا واسعا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدين ان ذلك التصرف افسد الاحتفال ويتطلب ايقاع العقوبة بحقها فضلا لاهمية تكثيف التواجد الامني في التنظيم لمثل هذه الاحتفالات.
وقد لاقى تصرف الفتاة استهجانا واسعا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدين ان ذلك التصرف افسد الاحتفال ويتطلب ايقاع العقوبة بحقها فضلا لاهمية تكثيف التواجد الامني في التنظيم لمثل هذه الاحتفالات.