عاجل : القاء القبض على خلية متخصصة في زراعة الالغام والمتفجرات بمحافظة تعز .. هكذا سقطت الخلية تحضيرات المشاورات اليمنية تدخل الخطوة الأولى: أفكار لبناء الثقة سكان زبيد يفرون خوفا من اتخاذهم دروعاً بشرية حوثية جدل واسع بسبب صورة تجمع المطرب اليمني حسين محب مع فنان إسرائيلي الحوثي يحضّ أتباعه على تنفيذ عمليات انتحارية في الحديدة “الهجرة الدولية” تستأنف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة من اليمن قرار تركي بشأن اليمنيين المقيمين على أراضيها قائد محور صعدة يكشف عن استحداث جبهات جديدة في صعدة محافظة المهرة تعلن انتهاء الأزمة والمعتصمون يكشفون عن كل التفاصيل .. مأرب برس ينشر تفاصيل الاتفاق بين قيادة التحالف والشرعية تفاصيل المشهد العسكري في معركة الحديدة .. الحوثي يحشد والعمالقة تستعد للزحف .. زبيد تتحول إلى مدينة أشباح
في انجاز امني جديد نجحت الاجهزة الامنية بمحافظة تعز من القاء القبض على خلية جديدة ، متخصصة في زراعة الالغام والمتفجرات ، حيث أعلنت الاجهزة الامنية بمحافظة تعز، القاء القبض على شخصين بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل متفجرة واسلحة نارية كانا يستهدفان مقرا أمنيا بالمدينة.
وقال مركز الاعلام الامني بتعز ، إنه تم القبض على المشتبهين ، أثناء تواجدهم في أحد المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى ،وقد تم القبض عليهم بعد أن حاول احدهم تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على قوات الشرطة،.
موضحا أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ونيتهم تفجير المقر الأمني.
واكد مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي أن الاجهزة الامنية ستستمر بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وبسط الامن والاستقرار في المحافظة ولن تثنيها هذه الممارسات.
داعياً كل الوحدات الأمنية ورجال الأمن لرفع الجاهزية ودرجة اليقظة والحس الأمني للتصدي لكل الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار محافظة تعز.
تجدر الاشارة إلى أن الاجهزة الأمنية ممثلة بإدارة عام الشرطة نفذت منذُ أكثر من شهرين سلسلة من العمليات الأمنية والحملات ضد العناصر والخلايا الارهابية بعد أن شهدت المدينة تزايداً لعمليات الاغتيالات والتفجيرات بداية العام الحالي.