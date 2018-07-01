قرار تركي بشأن اليمنيين المقيمين على أراضيها

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وافقت السلطات التركية على تمديد إقامة اليمنيين المقيمين على أراضيها دون الحاجة الى مغادرتها.

وذكرت السفارة اليمنية في انقره انها تلقت خطاب من الخارجية التركية بتاريخ 12 يوليو 2018 بشأن الموافقة على تمديد إقامة اليمنيين في تركيا استنادا الى رسالة المديرية العامة للجوازات.

وأضافت السفارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ " ان الجهود التي بذلتها السفارة مع الجهات المختصة التركية اسفرت عن الموافقة على التمديد لليمنيين المقيمين في تركيا دون مغادرة الأراضي التركية ".

ودعت السفارة اليمنيين الذين دخلوا الاراضي التركية بشكل رسمي ـ ولم يتسنى لهم المراجعة في الفترة القانونية اللازمة للحصول على الاقامة لأول مرة أو تمديد اقامتهم ـ التقديم على الموقع الرسمي للسفارة www.goc.gov.tr وملئ الجداول بالبيانات وفقاً لجوازات سفرهم.. مشيرة الى ان الموقع متاح بعدة لغات ومنها اللغة العربية.

وأوضحت ان السفارة ستقوم بالتعاون مع الجالية اليمنية في تركيا بتعيين شخص يجيد اللغة التركية في تلك المدن التي يتواجد فيها المواطنين اليمنيين بغرض التنسيق مع إدارة الهجرة في تلك المدن .