قائد محور صعدة يكشف عن استحداث جبهات جديدة في صعدة

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال قائد محور صعدة العميد ركن عبيد الأثله "إن قوات الجيش الوطني استحدثت جبهات جديدة في عدة مديريات بصعدة لتسهيل عملية تحريرها، مع مراعاة سلامة المواطنين الذين تستخدمهم المليشيا الحوثية دروعاً بشرية"

وأضاف "معركة تحرير محافظة صعدة مستمرة، و قوات الجيش الوطني تواصل التقدم في كل الجبهات، وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية".

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن الاثلة قوله أن قوات الجيش تواصل التقدم في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة صعدة، بإسناد جوّي وبري من قوات التحالف العربي.

وبحسب العميد الأثله فإن مقاتلات التحالف العربي تمكنت فجر اليوم الجمعة، من تدمير منصة إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية سحار، كانت تتخذها لإطلاق الصواريخ واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وعن جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر، جنوبي غرب محافظة صعدة، أوضح العميد الأثلة، أنها أهم الجبهات التي ستقصم ظهر المليشيا الحوثية بالمحافظة، موضحًا أن مدفعية الجيش- ولأول مرة، منذ الحرب السادسة- بدأت تدك مواقع المليشيا الحوثية في منطقة مران، ومنها مواقع جبل “جميمة” القريب من ضريح الصريع “حسين بدرالدين الحوثي” مؤسس الجماعة الإرهابية.