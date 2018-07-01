عاجل : تفاصيل المشهد العسكري في معركة الحديدة .. الحوثي يحشد والعمالقة تستعد للزحف .. زبيد تتحول إلى مدينة أشباح

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر عسكرية خاصة لمأرب برس عن صدور توجيهات صارمة للجيش الوطني "ألوية العمالقة " بالتقدم إلى مديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة والبدء في تطهيرها من يد المليشيات الحوثية , التي تمارس كل أنواع الاجرام الإنساني بحق المواطنين في محافظة الحديدة , حيث قامت المليشيات اليوم بفرض حصار على مدينة التحيتا وقامت بمنع وصول المواد الغذائية والخضروات والإنسانية بشكل عام إلى المدينة المدمرة , التي مازالت حتى اللحظة يتم قصفها بالهاوات والمدفعية , دون مبالاة بوضع الأهالي , وسقوط المدنيين قتلى وجرحى من تلك القذائف .

وعلى الطرف الأخر يقوم الحوثيون بعمليات حشد مقاتليهم إلى كل مناطق الساحل الغربي والدفع بالمئات منهم , خوفا من أي تقدم جديد للجيش الوطني , خاصة بعد خسارتهم التي قصمت ظهورهم في مديرية التحيتا .

وأضاف مراسل مأرب برس أنه شاهد وصول العديد من السيارات التي تقل مسلحين حوثيين قادمين من العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الاخرى, وقال أن بعضهم جاء على متن سيارات مختلفة ومتنوعة من باب التخفي والتهرب من أي ضربات محتملة لطائرات التحالف حيث قال أن بعضهم وصل على متن سيارات هايلوكس وبعضهم مع سيارات الأجرة "بيجو", وبعضهم قدم على ظهور أطقم مسلحة .

إلى ذلك شنت طائرات التحالف عدة غارات على مدينة زبيد الهدف القادم لقوات العمالقة التي , أنهت ترتيباتها العسكرية للتحرك صوب الهدف القادم " مدينة زبيد " .

ونقل مراسل مأرب برس أن المدينة التاريخية تشهد مدينة عمليات نزوح واسعة خوفا من المواجهات المسلحة التي ستندلع ربما في الساعات القادمة ,وأضاف مراسل مأرب برس أن المليشيات الحوثية حولت مدينة زبيد إلى مدينة " أشباح وإلى شبة مدينة رعب , حيث قاموا بزارعة الألغام على مداخلها ومخارجها , وقاموا بحفر الخنادق في العديد من أوصالها , وقاموا بتقطيع الطرق , حتى المعالم التاريخية لم تسلم من أذيتهم وعدوانهم, حيث قاموا بنشر قناصيهم على تلك المباني التاريخية وفي الشوارع والازقة .