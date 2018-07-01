قوات الجيش تُفشل هجوما للمليشيا غربي تعز

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 13يوليو/تموز2018م، من صد هجوم للمليشيات الانقلابية، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ، ان معارك عنيفة اندلعت بين الجيش والمليشيات إثر محاولة الاخيرة شن هجوم على مواقع الجيش في جبل العويد، والحريقة، والمضابي، والنبيع.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال المحاولة واجبرت المليشيات على التراجع والفرار.

بالتزامن، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في مناطق متقدمة بإتجاه منطقة البرح، والمناطق المطلة على مصنع إسمنت البرح، وفي وادي رسيان.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، علاوة على تدمير آليات قتالية.