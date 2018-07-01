الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رسميا عن مونديال قطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة منافسات مونديال قطر 2022، خلال فصل الشتاء؛ لتجنب درجات الحرارة المرتفعة صيفا في دول الخليج.
وأوضح رئيس «فيفا»، السويسري «جياني إنفانتينو»، إن مباريات المونديال المقبل في قطر ستقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال «إنفانتينيو»: «أتوقع كأس عالم مذهل؛ لأنني أعتقد أن اللاعبين سيكونون في حالة بدنية أفضل من أي وقت مضى».
وتابع: «فعاليات المونديال ستستغرق 28 يوما أواخر 2022، وهذا يعني أن الدوريات المحلية ستبدأ قبل ثلاثة أسابيع من موعدها المعروف، وتنتهي متأخرة ثلاثة أسابيع لمدة عام واحد».
ونجحت قطر في الحصول على حق تنظيم مونديال 2022، بعدما تفوقت على 4 دول هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.