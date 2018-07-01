فرنسا تتوسل أمريكا ... بسبب العقوبات على ايران

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 206

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لصحيفة لوفيغارو المحلية إن الولايات المتحدة رفضت طلبًا فرنسيًا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.

وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.

وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة “توتال” الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة “بيجو ستروين” لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.

وقالت شركة “سكور” الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين اليوم إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.

وقال لومير لصحيفة “لوفيغارو” في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: “تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيًا” مضيفًا أن أوروبا “بحاجة إلى التصرف سريعًا وحماية سيادتها الاقتصادية”.

وتابع لومير، “يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود”.

وأعلنت واشنطن في مايو/ آيار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.