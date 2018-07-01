الملك سلمان أبرز ضحايا مجزرة تويتر

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار إقدام موقع «تويتر» على حذف حسابات وهمية حالة من الجدل، خاصة بعد أن فقدت حسابات لملوك وزعماء خليجيين ودعاة ومشاهير عددا كبيرا من متابعيها.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «تويتر» يعلّق أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية.

وتمكن موقع التواصل الشهير من حذف 70 مليون حساب وهمي خلال شهرين.

ومن أهم الشخصيات التي فقدت متابعين العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»؛ حيث فقد أكثر من 70 ألف متابع، فيما فقد أمير قطر «تميم بن حمد» 721 متابعا فقط، بينما فقد حساب الملكة الأردنية «رانيا» نحو 260 ألف متابع، وخسر حساب الأمير السعودي «الوليد بن طلال» 247 ألف متابع.

وأزيل من حساب حاكم دبي «محمد بن راشد» 155 ألف متابع، و107 آلاف متابع من حساب السياسي المصري البارز «محمد البرادعي».

وبخلاف الزعماء والسياسيين، خسر دعاة مشهورون الكثير من متابعيهم.

إذ خسر الداعية السعودي «عائض القرني» نحو 190 ألف متابع، والداعية السعودي «محمد العريفي» 303 آلاف متابع.

فيما فقد الداعية المصري «عمرو خالد» نحو 132 ألف متابع.

الفنانون ومقدمو البرامج فقدوا كثيرا من متابعيهم جراء حملة «تويتر» حذف الحسابات الوهمية.

فحساب المغنية الإماراتية «أحلام» فقد نحو 163 ألف متابع، بينما انخفض عدد متابعي الإعلامي المصري الساخر «باسم يوسف» بنحو 126 ألفا.

ومن أبرز من انخفض عدد متابعيه على «تويتر»، الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي كان عدد متابعيه حتى الأربعاء الماضي نحو 53 مليونا و300 ألف متابع، لتتم إزالة نحو 300 ألف متابع، الخميس، ويصبح عدد متابعيه 53 مليونا فقط.

لكن أكثر المتأثرين بهذه الخطوة، كان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، الذي خسر نحو مليوني متابع، وهو الرقم نفسه الذي خسرته مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة «الين ديجينيريس».