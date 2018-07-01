ما علاقة صفقة رونالدو بإضراب عمال شركة فيات لصناعة السيارات؟

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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نشرت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن احتجاج عمال شركة فيات لصنع السيارات وعلاقته بصفقة تعاقد فريق يوفنتوس مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. ونظرا لارتفاع سعر الصفقة، رأى العمال في هذا الاستثمار تهميشا لهم، وهو ما دفعهم للإضراب عن العمل.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نقابات العمال في إيطاليا ترى أنه من غير المقبول وغير المنطقي أن تستثمر عائلة أنيللي الكثير من الأموال في مورد بشري واحد، بينما تطلب "من العمال تقديم تضحيات مالية ضخمة منذ سنوات". وتعليقا على ذلك، جاء في إحدى لافتات المحتجين العبارات التالية "400 مليون لصالح رونالدو ولا شيء لصالح العمال".

وبينت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات جدت في مصنع في بلدة ملفي في جنوب إيطاليا، تابع لشركة فيات كرايسلر للسيارات. وبعد أن أصبح عمال هذا المصنع على دراية بحجم المبلغ الذي ستنفقه العائلة أنيللي ثار غضبهم، خاصة وأن الكثير منهم لا يملك راتبا يغطي احتياجاته على مدار الشهر الواحد.

وفي هذا المعنى، أوردت نقابة الاتحاد الأساسي للنقابات التجارية في إيطاليا في بيان لها أنه "في الوقت الذي أصبح فيه العمال وأسرهم يتبعون سياسة التقشف وعلى نحو متزايد، قررت الأسرة المالكة لشركة فيات أن تستثمر الكثير من الأموال في مورد بشري واحد".

وأضافت الصحيفة أن مجموعة أكسور القابضة التي تملكها أسرة أنيللي، والتي تملك 30 بالمائة من أسهم مجموعة السيارات الإيطالية الأمريكية و64 بالمائة من فريق يوفنتوس، لها الحق في الاستثمار في الأصول التي تراها مناسبة. لكن، تخطت مطالب النقابات الجانب الاقتصادي، وطرحت مسائل أخلاقية وربطت الصفقة بوضع العمال وحقوقهم.

وأوردت الصحيفة أن الكثير من الأشخاص يرون في رونالدو استثمارا ناجحا في عالم كرة القدم، خاصة وأنه نجح في تسجيل 450 هدفا في 438 مباراة. كما يبدو من الجلي أن عددا كبيرا من المسؤولين في يوفنتوس يرى في هذا اللاعب فرصة واستثمارا مربحا في عالم الإعلانات والإشهار. وبموجب تعاقده مع يوفنتوس، سيحمل أحد أفضل لاعبي العالم قميصا يظهر عليه شعار شركات على غرار "جيب".

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذه الظروف، على الشركة أن تفسر لآلاف العمال حقيقة هذه الاستثمارات، خاصة للذين يعتقدون أنهم يمولون بعملهم صفقة النجم البرتغالي. وتأكيدا على هذا الاعتقاد، أورد بيان النقابة أن "العمال قد ساهموا في جمع ثروة العائلة المالكة لشركة فيات على مدار ثلاثة أجيال على الأقل، ولم يجنوا سوى حياة بائسة".

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان ريال مدريد الموجز حول انتقال لاعبها إلى يوفنتوس، أعلنت نقابة الاتحاد الأساسي للنقابات التجارية عن موعد إضراب سيمتد من يوم الأحد القادم، إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من تموز/ يوليو الحالي.

وبينت الصحيفة أنه بعد أن لاقى إعلان النقابة صدى واسع النطاق بين وسائل الإعلام والرأي العام، شرحت هذه المؤسسة النقابية وجهة نظرها بشكل موسع على موقع الويب الخاص بها. واعتبرت النقابة أنه لا يجب أن يفاجئ موقف العمال أي طرف من الأطراف، خاصة وأنهم عانوا من "الافتقار إلى حقوقهم في العمل وتردي أوضاعهم الاقتصادية منذ سنوات".

وأوضحت نفس المؤسسة النقابية أن "لا أحد يشك في أن رونالدو لاعب متميز، إلا أن صفقة التعاقد معه عامل لن يساهم في تحسين وضعية العاملين في مصانع شركة فيات".

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن شركة العائلة أنيللي ستبذل مجهودا جبارا كي تجعل من صفقة كريستيانو رونالدو "استثمارا مستقبليا" في نادي يوفنتوس الذي تأسس منذ سنة 1897. لكن في هذا الوقت، تخلى حوالي "1640 موظف في شركة فيات عن وظائفهم لأن مالكي الشركة قد سهوا عن الاستثمار في المستقبل الصناعي لمصنع لوكان التابع لها".