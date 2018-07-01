لماذا عزى أمير مكة الأمير خالد الفيصل الفنان محمد عبده

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قدم مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الأمير خالد الفيصل، تعازيه للفنان محمد عبده، أمس الخميس؛ في وفاة أخيه أحمد عبده.

وكان فنان العرب محمد عبده الذي عبر عن شكره للأمير خالد الفيصل ومواساته للأسرة، قد نعى عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، شقيقه أحمد الذي وافته المنية، يوم الأربعاء.

وكتب محمد عبده في تغريدته: “بكل الأسى والحزن أنعى إليكم وفاة شقيقي أحمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري، الذي وافته المنية، صباح هذا اليوم 2018/7/11، إنا لله وإنا إليه راجعون”.