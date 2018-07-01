تفاصيل أسقاط إمبراطورية شيخ الإباحية التركي .. بنات وقنوات ورقص

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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تكشفت تفاصيل جديدة عن اعتقال عدنان أوكتار، الذي يقدم نفسه على أنه «داعية إسلامي» في تركيا، والمعروف عربياً باسم «هارون يحيى»؛ حيث لا يزال وضعه في السجن حديث وسائل الإعلام التركية وشبكات التواصل الاجتماعي لدى الأتراك.

وكشفت صحيفة «يني شفق» التركية، تفاصيل العملية الأمنية التي أدت لاعتقال أوكتار و235 من شبكته، مشيرةً إلى أن الشرطة التركية استخدمت المروحيات في 4 ولايات تركية بهدف اعتقال أوكتار، شملت إسطنبول، والعاصمة أنقرة، وأنطاليا، وموغلا جنوبيّ تركيا.

ونقلت الصحيفة، أمس الخميس 12 يوليو/تموز 2018، عن المدعي العام في إسطنبول، قوله: إن الأمن التركي ألقى القبض على أوكتار بينما كان يحاول الفرار؛ حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين فريق حمايته وعناصر الشرطة عند مدخل قصره في منطقة بيكوز الراقية في إسطنبول، وظلّ أفراد حمايته يقاومون الشرطة التركية بعض الوقت لتأمين فرار أوكتار.

واستدعى ذلك تدخلاً من القوات الخاصة التركية مدعوماً بمروحيات، وتمكن من إنهاء الاشتباكات والقبض على عناصر الحماية، ومن ثمّ اعتقال أوكتار.

وشارك في هذه العملية الواسعة 2000 من عناصر الأمن التركي، بعضهم قوات خاصة، بالإضافة إلى آخرين من شعبة مكافحة الجرائم المالية، وشعبة مكافحة الإرهاب، وشعبة مكافحة جرائم التهريب، وشعبة مكافحة جرائم التنظيم.

مخزن أسلحة داخل قصر أوكتار

وبُعيد الاشتباكات التي دارت في قصر، كشفت الشرطة التركية عن كم هائل من الأسلحة كانت داخل إحدى غرف القصر، وفقاً لـ»يني شفق»، التي أضافت: من بين الأسلحة رشاشات، وبنادق، وقناص وذخيرة، ورصاص، هائلة عدا المسدسات.

وأيضاً عثرت الشرطة على قطع أثرية كانت مخبأة في قصره، كما وجدت 16 سيارة فاخرة كانت في مرأب القصر.

وقبل احتجاز أوكتار نقلته القوات الأمنية إلى المستشفى للفحص الطبي، وكان بانتظاره العديد من الصحافيين والمواطنين، حيث قام أفراد الشرطة بمنعه من الإدلاء بأي تصريح، كما قوبل بالاستهجان والانتقاد من قبَل المواطنين.

كما تم حجز جميع عقاراته وممتلكاته، وكذلك تجميد أرصدته، وإيقاف جميع المنظمات والمؤسسات التابعة له.

وفي ذات الوقت، أصدرت محكمة الجزاء والصلح التركية قراراً بفرض حجز على جميع أملاك أوكتار، بعد تلقيها طلباً من مكتب الادعاء العام بإسطنبول يطالب المحكمة بذلك.

استغلال

وفي تصريح لإحدى الفتيات التي استطاعت الهرب من جماعة أوكتار العام الماضي، بعد استغلالها عشرة أعوام، قالت جيلان: «يستهدفون الشباب الصغار من العائلات التي لها شأن، وما زالوا في الجامعات والمدارس، ولذلك استطاعوا التأثير عليّ بالكلام الخادع عن الإسلام، وجعل أخلاقه هي السائدة عالمياً، وأنا كنت لا أزال صغيرة، فتأثرت بهم».

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن أن عناصر القوات الخاصة قبضت على ما يعرف في الشارع التركي بـ»قطط أوكتار»، وهن فتيات يظهرن معه على قناته «A 9″، التي تبث جلساته التي تكون عبارة عن رقص بين نساء شبه عاريات.

ووفقاً للصحيفة التركية، فإن 70 دعوى قضائية تم تجميعها ضد أوكتار، وبحسب أحد المواطنين الأتراك المقيمين في النمسا، فإنه تقدم بشكوى للمحكمة التركية بعدما تفاجأ برؤية ابنتيه الاثنتين في برنامج على قناة عدنان أوكتار المعروفة بـ «A 9″؛ ليكتشف أن ابنتيه محتجزتان في قصر أوكتار من قبَل شبكته.

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت الأربعاء الفائت يوم اعتقال أوكتار، عن مصادر أمنية قولها إن من بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.