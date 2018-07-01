سفن التحالف العربي تصل ميناء الحديدة #عاجل

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أعلن التحالف العربي على لسان سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد آل جابر عبر صفحته على تويتر "رصدها مأرب برس" قبل قليل عن وصول ١٧ سفينه الى الموانىء اليمنية؛ منها ثلاث سفن رست في ميناء الحديدة و ثلاث بانتظار الدخول خارج الميناء، وسفينة سابعة تفرغ حمولتها في ميناء الصليف.
وأضاف السفير السعودي لدى اليمني أن الميليشيات الحوثية مستمرة في تعطيل دخول سفينة المشتقات النفطيه ماريا الى الميناء منذ اسبوعين.