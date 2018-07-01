تدمر منصة صواريخ في صعدة وسلسلة غارات تستهدف مواقع حساسة #عاجل

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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باغتت عدة مقاتلات تابعة لقوات التحالف العربي عدة أهداف عسكرية حساسة في محافظة حساسة في محافظة صعدة , وفي مقدمتها منصة صواريخ تابعة للعصابات الحوثية في وادي علاف بمديرية سحار في المحافظة، كانت تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران لإطلاق صواريخ على الأراضي السعودية.