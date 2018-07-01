شاهد بالصور ..الرئيس هادي يظهر بالزي الشعبي في أحد مساجد عدن بمعية كبار قادة الدولة

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أدى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْم صلاة الجمعة مع جموع المصلين في مسجد حقات بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومستشارو رئيس الجمهورية وعددا من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاء والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية وجموع المواطنين. وفِي خطبة الجمعة التي القاها مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد العامري اشار الخطيب الى أهمية وحدة الموقف والصف خلف قيادة الوطن الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي تستمد شرعيتها من الشعب وتوافق كل قواه الحيه ودعم المجتمع الإقليمي والدولي لها باعتبارها طوَّق نجاة للوطن والشعب مما يعتري اليمن من الآم ومعاناة وحروب ودمار أثخنت جسده جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران وطنا ومجتمعا بغية تحقيق اهداف ومخططات دخيلة. وقال "قد كانت عناية الله وتوفيق وسداد قيادتنا الشرعية ودعم واسناد اشقاءنا في دول التحالف العربي حبل النجاة وطوق الأمان الذي اهتدينا إليه ووضع شعبنا اليمني بكل فئاته ومن كل محافظاته ارواحهم على اكفهم لوأد مشروع الكهنوت البغيض وقدم في سبيل ذلك سيل من الدماء الزكية. وأضاف " سينتصر شعبنا على التظليل والباطل والأفكار والمشاريع الدخيلة وسيعاد مجد الوطن تحت قيادته الحكيمة وفِي إطار يمن اتحادي عادل يحفظ المواطنة والحقوق للجميع وينعم بالامن والامان مطلب السواد الأعظم لوضع حدا للتمزق والشتات الذي عاشه اليمنيون نتاج لحروب الكهنوت العبثية".