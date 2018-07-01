بديل رونالدو يصفع ريال مدريد ويدخل في مفاوضات مع برشلونة

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ينوي نادي برشلونة الأسباني توجيه ضربة قاضية لغريمه وعدوه التاريخي نادي ريال مدريد، وذلك عن طريق خطف أحد أهم الأهداف بالنسبة للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



صحيفة "سبورت" الأسبانية تُشير إلى أن نادي برشلونة دخل بقوة على خط المفاوضات من أجل حسم التعاقد مع اللاعب إيدين هازارد جناح ونجمنادي تشيلسي الإنجليزي والذي تألق بقوة مع فريقه طوال السنوات الماضية.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية الشهيرة أن اللاعب الدولي البلجيكي قد أبدى موافقته لفكرة الانتقال إلى ملعب كامب نو واللعب جنبًا إلى جنب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خط هجوم الفريق الكاتالوني.

في حين أشارت "سبورت" إلى أن برشلونة قد دخل بالفعل في محادثات مع وكيل هازارد الذي وافق على الاجتماع مع مسئولي البلاوغرانا لسماع العرض الخاص بهم للنجم البلجيكي وتحديد موقفه منه.



من ناحية أُخرى، فإن هازارد كان قد اعترف بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في تصريح له خلال مشاركته مع منتخب بلجيكا في كأس العالم، حينما أكد أن القميص الأبيض جذاب حتى بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن تفاجأ الجميع بتلك الأخبار القادمة من الصحيفة المعروف انتمائها الشديد لبرشلونة، فهل يوجِّه هازارد /27 عامًا/ تلك الصدمة بالفعل لريال مدريد وينتقل إلى عدوه التاريخي برشلونة؟