الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 30



نقلت وكالة رويترز عن مصادر في مصر سماعهم دوي انفجار قرب مطار القاهرة.

وأفاد سكان ان الانفجار وقع فيما يبدو في خزان وقود قرب المطار.

وأفاد مصدر أمني انه تم تعليق الرحلات بمطار القاهرة مؤقتا لحين التحقيق في الانفجار.

وباشرت السلطات المصرية في اجراء احترازي التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني المصري سيطرته على كامل الحريق الناجم عن انفجار خزاني الوقود خارج مطار القاهرة، مؤكدة انتظام حركة الطيران في المطار.