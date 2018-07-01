ولد الشيخ يعود للواجهة ويدلي بهذا التصريح بخصوص الأزمة اليمنية

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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شدد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أن بلاده تعتبر أي تهديد لأمن السعودية ودول الخليج تهديداً للأمن القومي الموريتاني وأنهم لا يقبلون بحدوث ذلك بأي طريقة.

وأضاف المبعوث الأممي السابق إلى اليمن “أن قضية اليمن طالت ومن الصعب جداً أن تستمر بهذا الوضع ونرى أننا يجب أن نتوصل إلى حل بهذا الخصوص” بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وفيما يتعلق برأيه في وضع الأزمة اليمنية بحكم خبرته في القضية كمبعوث أممي سابق في اليمن قال وزير الخارجية الموريتاني “موقف موريتانيا واضح في هذه القضية وأستطيع تلخيص ذلك في ثلاث نقاط كما يلي: النقطة الأولى أننا في موريتانيا نعترف بالحكومة الشرعية لليمن بقيادة الرئيس هادي وندعم هذه الحكومة من أجل التوصل إلى حل القضية اليمنية كما أننا نرفض أي شيء يهدد هذه الحكومة”.

وتابع ولد الشيخ “أما النقطة الثانية فنحن لا نقبل بأي جانب يهدد السعودية أو الإمارات أو دول الخليج بل إن أي تهديد له نحتسبه تهديداً للأمن القومي الموريتاني”.

وتحدث وزير الخارجية الموريتاني عن دور المنظمات الدولية في اليمن ورأيه فيها وكيفية دعمها قائلاً “ثالث نقطة تتعلق بدعمنا وتأييدنا الكامل للجهود الأممية من أجل التوصل إلى حل سلمي في الإطار العام للقضية والمتمثل بالقرار 2216 من قرارات مجلس الأمن الدولي”.