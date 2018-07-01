آخر الاخبار

انفجار قرب مطار القاهرة صرافون في اليمن يتعرضون للسجن والابتزاز   ولد الشيخ يعود للواجهة ويدلي بهذا التصريح بخصوص الأزمة اليمنية التحالف يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ اليمن عاجل : المهرة تنتصر والسعودية تنسحب من المطارات والمنافذ البرية .. وقوات الشرعية تمسك زمام الوضع الجالية اليمنية في أديس أبابا تكرم الطلاب المتفوقين مارب... سنغافورة اليمن وحاضنة الاستثمار كمين محكم للمقاومة يودي بحياة 8 حوثيين وسط البلاد ثلاثة أسباب وراء هبوط الليرة التركية.. موق موديرن دبلوماسي: لماذا ينهار اقتصاد دبي؟

التحالف يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ اليمن

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 226
 


أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ البلد الذي دمره انقلاب ميليشيات الحوثي.

وقال التحالف إن سفينتين تتواجدان بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتهما وسفينتين خارج الميناء.

وأضاف أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من الذرة وفول الصويا.

وأكد التحالف أن «الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول سفينتين لميناء الحديدة لأكثر من أسبوعين تحملان الجازولين والديزل».

 
إقراء أيضاً
ولد الشيخ يعود للواجهة ويدلي بهذا التصريح بخصوص الأزمة اليمنية
عاجل : المهرة تنتصر والسعودية تنسحب من المطارات والمنافذ البرية .. وقوات الشرعية
مارب... سنغافورة اليمن وحاضنة الاستثمار
كمين محكم للمقاومة يودي بحياة 8 حوثيين وسط البلاد
تعرف على حصيلة أكثر من الف و600 غارة جوية على محافظة صعدة خلال 6 أشهر
رئاسة الأركان تكشف عن الهدف القادم خلال الساعات القادمة في معارك الساحل وتتحدث عن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس