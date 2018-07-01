انفجار قرب مطار القاهرة صرافون في اليمن يتعرضون للسجن والابتزاز ولد الشيخ يعود للواجهة ويدلي بهذا التصريح بخصوص الأزمة اليمنية التحالف يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ اليمن عاجل : المهرة تنتصر والسعودية تنسحب من المطارات والمنافذ البرية .. وقوات الشرعية تمسك زمام الوضع الجالية اليمنية في أديس أبابا تكرم الطلاب المتفوقين مارب... سنغافورة اليمن وحاضنة الاستثمار كمين محكم للمقاومة يودي بحياة 8 حوثيين وسط البلاد ثلاثة أسباب وراء هبوط الليرة التركية.. موق موديرن دبلوماسي: لماذا ينهار اقتصاد دبي؟
أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 تصاريح لسفن متجهة لموانئ البلد الذي دمره انقلاب ميليشيات الحوثي.
وقال التحالف إن سفينتين تتواجدان بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتهما وسفينتين خارج الميناء.
وأضاف أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من الذرة وفول الصويا.
وأكد التحالف أن «الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول سفينتين لميناء الحديدة لأكثر من أسبوعين تحملان الجازولين والديزل».