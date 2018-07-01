الدوحة تطلب قرضا بمليارات الدولارات لهذا الهدف

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال مصدران مطلعان إن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز "تايفون"، بحسب وكالة رويترز.

وأبرمت الدوحة عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.62 مليارات دولار) مع شركة (بي.ايه.إي سيستمز) البريطانية الدفاعية في كانون الأول/ديسمبر لشراء 24 مقاتلة تايفون، حيث قال مسؤول قطري إن الطائرات الجديدة ستطور الجهود الإستراتيجية القطرية لتحقيق الاستقرار".

وقالت (بي.ايه.إي) أكبر شركة للعتاد الدفاعي في أوروبا في كانون الأول/ديسمبر إن العقد يخضع "لشروط تمويل واستلام خاصة بالشركة تتعلق بالدفعة الأولى من الثمن المقرر سدادها في موعد غايته منتصف عام 2018".

وستدعم وكالات ائتمان التصدير التمويل الذي قال أحد المصدرين إنه يبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

والشركة مشروع مشترك بين (بي.ايه.إي) وشركة إيرباص الفرنسية وشركة شركة ليوناردو الإيطالية وتدعم ما يقدر بنحو 40 ألف وظيفة في بريطانيا.

وكانت شركة (بي.ايه.إي) وافقت في آذار/مارس الماضي كذلك على استكمال محادثات مع السعودية بشأن طلبية لشراء 48 طائرة تايفون بمليارات الدولارات