الجالية اليمنية في أديس أبابا تكرم الطلاب المتفوقين

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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احتفلت مدرسة الجالية اليمنية العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م،بإختتام العام الدراسي 2017 - 2018 وتكريم الطلاب المتفوقين .

وخلال الحفل، أشاد سفير اليمن لدى أديس أبابا يحيى علي الإرياني، بالدور الريادي الذي تميزت به مدرسة الجالية اليمنية منذ أن انشأت قبل اكثر من ثمانين عاما .

ولفت إلى أن هذه المدرسة تعتبر ثمرة من ثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين الشعبين اليمني والاثيوبي حسب ما جاء بوكالة "سبأ" الرسمية .

من جانبه أكد مدير المدرسة الدكتور، عبد الرقيب صبيح، ورئيس الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في أثيوبيا، أحمد حسين البار على أهمية تظافر الجهود وبذل مزيد من الطاقات والإمكانات في سبيل استمرار دور مدرسة الجالية الريادي واستكمال البنية التحتية للمدرسة الجديدة لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم.

وفي ختام الحفل الذي حضره ملحق شؤون المغتربين بسفارة بلادنا فيصل الضلعي وعدد من أعضاء السفارة والجالية اليمنية في إثيوبيا وأولياء أمور الطلاب، تكريم الطلبة المتفوقين على مستوى الفصول الدراسية، وخريجي الثانوية العامة .