كمين محكم للمقاومة يودي بحياة 8 حوثيين وسط البلاد

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م، في محافظة البيضاء بجبهة الحازمية (وسط اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء أن رجال المقاومة في جبهة الحازمية نصبوا كمين محكم لأحد أطقم عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية بمنطقة ذي امخشب، الواقعة بين مديريتي مكيراس، والصومعة.

وبحسب المصدر ذاته فان العملية الى مصرع 8 من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير طقمهم العسكري.