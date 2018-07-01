السعودية: هكذا سيكون الحج والعمرة بعد 11 عاما (شاهد)

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، فيديو يظهر تصورها للحرم المكي والمدني ومناسك الحج، بعد 11 عاما.

ونشرت الوزارة فيديو بعنوان "نظرة إلى مستقبل الحج والعمرة، مناسك 1451"، يعطي لمحة عن تخطيط المملكة لتطوير تنظيم مناسك الحج والعمرة.

وبرز في الفيديو، تطبيق "الحج والعمرة"، الذي يمنح الحاج أو المعتمر بعد التسجيل فيه، صندوقا يحتوي على بطاقة، وأسوارة إلكترونية.

ويستفيد الحاج أو المعتمر من البطاقة في التنقل بالقطارات، والدخول والخروج من الفندق.

فيما توفر سماعات الأذن، الاستماع إلى الأدعية باللغة الخاصة بالحاج أو المعتمر، إضافة إلى معلومات عامة عن الحج والعمرة.

يشار إلى أن موسم الحج في العام الماضي 2017، شارك فيه نحو 2.3 مليون حاج، جاؤوا من مختلف دول العالم.