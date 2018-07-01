موق موديرن دبلوماسي: لماذا ينهار اقتصاد دبي؟ السعودية: هكذا سيكون الحج والعمرة بعد 11 عاما (شاهد) اعتقال ممثلة إباحية رفعت دعوى قضائية تعرف على حصيلة أكثر من الف و600 غارة جوية على محافظة صعدة خلال 6 أشهر تركيا: حصولنا على إس 400 ضرورة ملحة شاهد : وزراء حكومة كرواتيا يعقدون جلسة بقمصان المنتخب رئاسة الأركان تكشف عن الهدف القادم خلال الساعات القادمة في معارك الساحل وتتحدث عن أهم أنجاز بعد الضغوط الدولية على الشرعية رئيس الوزراء يعلن الموقف الثابت للحكومة اليمنية من أي مفاوضات قادمة مع الحوثيين عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة سعودية ويكشف السبب ومصير طاقمها الامارات تكشف حقيقة «السجون السرية» وتهاجم منظمة دولية
نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، فيديو يظهر تصورها للحرم المكي والمدني ومناسك الحج، بعد 11 عاما.
ونشرت الوزارة فيديو بعنوان "نظرة إلى مستقبل الحج والعمرة، مناسك 1451"، يعطي لمحة عن تخطيط المملكة لتطوير تنظيم مناسك الحج والعمرة.
وبرز في الفيديو، تطبيق "الحج والعمرة"، الذي يمنح الحاج أو المعتمر بعد التسجيل فيه، صندوقا يحتوي على بطاقة، وأسوارة إلكترونية.
ويستفيد الحاج أو المعتمر من البطاقة في التنقل بالقطارات، والدخول والخروج من الفندق.
فيما توفر سماعات الأذن، الاستماع إلى الأدعية باللغة الخاصة بالحاج أو المعتمر، إضافة إلى معلومات عامة عن الحج والعمرة.
يشار إلى أن موسم الحج في العام الماضي 2017، شارك فيه نحو 2.3 مليون حاج، جاؤوا من مختلف دول العالم.