اعتقال ممثلة إباحية رفعت دعوى قضائية

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مايكل أفيناتي محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، إنه تم اعتقال الشرطة الأمريكية موكلته في ناد للتعري بولاية أوهايو.

وقال المحامي أفيناتي إن موكلته التي أعلنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقام علاقة جنسية معها ورفعت لاحقا دعوى قضائية ضده، اعتقلت بتهمة "السماح لأحد الزبائن بلمسها خلال عرض قدمته" في نادي التعري.

وأكد المحامي في تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "السبب الحقيقي للاعتقال أكبر من ذلك بكثير"، مضيفا أن "السلطات الأمريكية خصصت وحدة أمنية كاملة لمثل هذه العملية، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هناك أولويات أكبر".

وأضاف أن موكلته قدمت العرض نفسه الذي تقدمه في كل النوادي الأمريكية، مؤكدا أن ما جرى هو "فخ سياسي ناتج عن يأس منفذيه" في إشارة للرئيس ترامب.

وبثت شبكة "سي بي اس" الأمريكية في وقت لاحق الخميس على حسابها في موقع تويتر مشاهد قالت إنها لعملية اعتقال دانيلز واقتيادها إلى مركز الشرطة.

وكانت دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفور، تقدمت بدعوتين قضائيتين ضد ترامب، الذي نفى أنه كان على علاقة بها في العام 2006 وأنه قام بدفع أموال لها لكي لا تتحدث عن هذه العلاقة.