تعرف على حصيلة أكثر من الف و600 غارة جوية على محافظة صعدة خلال 6 أشهر

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشفت إحصائية صادرة عن المليشيات الحوثية في محافظة صعدة قالت أنها رصدت ضحيا قتلاها خلال الستة الأشهر الماضية , حيث نشرت قناة العالم الإيرانية تقريرا قالت أنه صادر عن مركز صعدة الإعلامي , وقالت أن أجمالي القتلى والجرحى هو أكثر من 577 فرد , وقالت أن هذه الحصيلة كانت نتيجة الغارات الجوية لتحالف, وقصفه الجوي الصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة خلال النصف الأول للعام الجاري 2018م .

ووفقا للإحصائية فإن عدد قتلى الحوثيين هو 277 قتيلا والجرحى 300 فرد.

وشنت طائرات التحالف على محافظة صعدة مئات الطلعات الجوية , غالبيتها استهدفت أهدافا عسكرية , وأهدافا أخر مطلوبة , وبعضا منها كانت ضربات خاطئة سقط فيها بعض الأبرياء .

وقال التقرير الحوثي أنه رصد 1677 غارة جوية توزعت على مديريات محافظة صعدة خلال الستة الأشهر الماضية .

وتعطي المليشيات الحوثية أهالي صعدة التي تعتبر العاصمة السياسية لهم , وأهمية بالغة وتضع لهم تمييزا عن بقية حوثة الجمهورية بشكل عام .