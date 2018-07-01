تركيا: حصولنا على إس 400 ضرورة ملحة

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبرت أنقرة الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ضرورة ملحة بالنسبة لها وذلك لحماية أجوائها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل إن تركيا دولة ذات سيادة ومن الواجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حدودها.

وأضاف أوغلو: "لقد أردنا الحصول على مثل هذه الأنظمة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال 10 سنوات، ولكن هذه المحاولات لم تنجح"، كما نقلت صحيفة "إزفيستيا".

وتابع الوزير التركي أن "تركيا ناشدت أيضا حلفاء آخرين في الناتو ولكن دون جدوى"، مؤكدا أنه "لهذا السبب تم قبول العرض الروسي".

وأكد الوزير أنه "في حال محاولة أحد الحلفاء في حزب الناتو فرض عقوبات على أنقرة بسبب صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية فإن تركيا سترد على هذه الخطوة".

ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2017، اتفاقية قرض لشراء منظومة S-400.

وستقوم أنقرة بشراء بطاريتين من هذه المنظومات، والتي سيتم العمل عليها من قبل الخبراء الأتراك، كما اتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج S-400 في تركيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن أمريكا تعارض هذه الصفقة لثلاثة أسباب رئيسية، وهي أولا، أن ذلك يتناقض مع الخطط الأمريكية لعزل واحتواء روسيا، وفرض مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي في يوليو/تموز 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول والشركات التي تبرم عقودًا لشراء أسلحة روسية، وثانيا، المخاوف من أن يؤدي نشر منظومة S-400 في تركيا إلى تهديد طائرات حلف شمال الأطلسي، ولا سيما الطائرات المقاتلة من طراز F-35، وأما ثالثًا، أنه لدى الولايات المتحدة مصلحة تجارية في تزويد حلفائها بمنظومة "باتريوت" الصاروخية.