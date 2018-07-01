شاهد : وزراء حكومة كرواتيا يعقدون جلسة بقمصان المنتخب

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عقد وزراء حكومة كرواتيا جلسة وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض، الخميس، احتفالاً بفوز المنتخب على إنجلترا في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو، أمس الأربعاء، لتصل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخها. وستواجه فرنسا يوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة "ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي. هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير".
وحضر بلينكوفيتش مباراة أمس في روسيا مع رئيسة البلاد.