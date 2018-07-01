رئاسة الأركان تكشف عن الهدف القادم خلال الساعات القادمة في معارك الساحل وتتحدث عن أهم أنجاز

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قدم اليوم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني تقريراً موجزاً لرئاسة الوزراء التي انعقد اليوم بمحافظة عدن برئاسة د أحمد عبيد بن دغر ,حيث استعرض فيه إنجازات القوات المسلحة والمقاومة الوطنية التي تواصل إعداد الوحدات والوحدات الفرعية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بعد تحرير التحيتا .
كما كشف في تقريره لرئيس الوزراء أن الهدف القادم في الساحل الغربي هو استكمال تنفيذ مهمامها في تحرير مدينة زبيد وبني الفقيه والسيطرة على كافة المداخل الشرقية لمدينة الحديدة.
وأشار الزنداني إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الوطنية نجحت في أهم أنجاز في تلك المعارك وهو التحكم من قطع خطوط الإمداد على مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران..
مشيداً بدعم وإسناد أشقائنا في التحالف العربي الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في كل الجبهات، آخرها ما تحققت من انتصارات عظيمة في اتجاه كرش والصلو ومريس وفي اتجاه الجوف.