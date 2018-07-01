بعد الضغوط الدولية على الشرعية رئيس الوزراء يعلن الموقف الثابت للحكومة اليمنية من أي مفاوضات قادمة مع الحوثيين

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف اليوم رئيس الوزراء الثابت من أي مفاوضات مع المليشيات الحوثية , عقب الحديث عن ضغوط دولية تلقتها الحكومة الشرعية تطالب الحكومة اليمنية بضرورة سرعة الانخراط في مباحثات مع الحوثيين خلال الأيام القادمة , حيث شدد اليوم رئيس الوزراء خلال ترأسه ، اجتماع لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن أي اتفاقات أو حلول مستقبلية حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة مع الميليشيا الانقلابية لابد وان تلتزم بالمرجعيات الاساسية الثلاث لهدف تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن .

وقدم رئيس الوزراء شرحاً عن الوضع السياسي في البلاد وكذلك على نتائج زيارة المبعوث الأممي وفريقه الثانية إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكداً استمرار دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني..مجددا أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية سبيلاً لوقف نزيف الدم و أقصر طرق السلام.

وقال بن دغر "تظل الدولة الاتحادية هي الخيار الأمثل لكل أبناء الشعب اليمني وهي الضامنة لإنهاء المعاناة التي عاشها شعبنا خلال الماضي وستدفع بالوطن نحو صناعة يمن جديد يرتكز على العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة"..داعياً إلى والترفع عن النزاعات والخلافات الجانبية التي لا تخدم أحدا سواء المليشيا الانقلابية وتزيد من تعنتها وصلفها..

مؤكداً على ضرورة وحدة الصف والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع خلف القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.