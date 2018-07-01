عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة سعودية ويكشف السبب ومصير طاقمها

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اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية قبل قليل سقوط احدى طائرته اليوم الخميس 12 يوليو /تموز 2018م ونجاة طاقمها .
وقال المتحدث باسم التحالف ان الطائرة سقطت داخل الأراضي السعودية في منطقة عسير.
واشار الى ان الطائرة التابعة للقوات الجوية السعودية سقطت نتيجة عطل فني ونجا طاقهما المكون من طياريْن اثنين.