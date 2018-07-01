عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة سعودية ويكشف السبب ومصير طاقهما الامارات تكشف حقيقة «السجون السرية» وتهاجم منظمة دولية وتتحدث عن «تحقيق مستقل» مأرب..رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً من الحرب معارك مشتعلة في الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية من سيكون خليفة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟ رسميًا: تويتر توضح لماذا سينخفض عدد المتابعين لكل حساب اعتبارًا من هذا الأسبوع قرارات إماراتية بخصوص الحج مختطف فرنسي وصل مأرب يروي «تفاصيل مرعبة» من داخل سجون الحوثي وحقيقة «الامريكي الذي انتحر» خبر سار لأوائل الجمهورية من طلاب محافظة إب تعرف على أصغر مليارديرة في امريكا وسر ثروتها - عمرها 20 عاما
نفذت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني، اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م، رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً من الحرب إلى سد مأرب والمواقع السياحية والتاريخية بمدينة مأرب .
وهدفت الرحلة حسب ما القائمين عليها إلى إخراج الأطفال إلى مساحة أكبر من الترفيه واللعب ضمن البرنامج التأهيلي النفسي والاجتماعي الذي يخضعوا له برعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة وثاق للتوجه المدني.
وشملت الرحلة معبد أوام وعرش بلقيس التاريخي الذي يمتد آلاف السنين ،كدلالة على عظمة الإنسان في محافظة مأرب، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية وتعليمية على ضفاف السد العظيم.