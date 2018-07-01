مأرب..رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً من الحرب

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نفذت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني، اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م، رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً من الحرب إلى سد مأرب والمواقع السياحية والتاريخية بمدينة مأرب .

وهدفت الرحلة حسب ما القائمين عليها إلى إخراج الأطفال إلى مساحة أكبر من الترفيه واللعب ضمن البرنامج التأهيلي النفسي والاجتماعي الذي يخضعوا له برعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة وثاق للتوجه المدني.

وشملت الرحلة معبد أوام وعرش بلقيس التاريخي الذي يمتد آلاف السنين ،كدلالة على عظمة الإنسان في محافظة مأرب، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية وتعليمية على ضفاف السد العظيم.